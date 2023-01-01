Максим Артамонов В Перми начали производить детали для комбайнов и тракторов Для открытия нового производства привлекут инвестиции в размере 400 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми научно-производственная компания «Изуран» открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники. Продукция поставляется «Комбайновому заводу «Ростсельмаш», который раньше использовал импортные аналоги. Об этом сообщается на сайте Фонда развития промышленности.

Чтобы расширить производство комплектующих, были привлечены инвестиции в размере более 400 млн руб., из которых 150 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

Предприятие закупило более 20 единиц высокотехнологичного оборудования. В новых цехах сейчас выпускаются детали и узлы, которые используются при производстве зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов: конструктивные элементы рамы, втулки, валы, шайбы, кронштейны, плиты и упоры.

В новых цехах создано 90 рабочих мест.

Мощность производства новых цехов составляет 15,9 тыс. изделий в год. Общая годовая мощность производства предприятия по итогам 2023 года может возрастсти в 2,7 раза — до 25,2 тыс. изделий в год.

Основным заказчиком новых деталей — крупнейший производитель сельхозтехники в России «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Ранее предприятие использовало импортные компоненты: американского, немецкого и итальянского производства.

ООО «Научно-производственная компания «Изуран» было создано в 2003 году. Оно оснащено оборудованием для полного цикла обработки металла — от заготовки до конечного изделия. Производственные площади предприятия составляют около 6,2 тыс. кв. м.

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