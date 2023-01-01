Андрей Стрельцов Два пермских спортсмена отличились в Самаре на лыжном марафоне В активе наших земляков «серебро» и «бронза» Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки

Девятый лыжный марафон «Сокольи горы» прошёл в Самаре. Это открытые старты, в которых могут принять участие все желающие любого возраста и спортивной подготовки. Они входят в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные марафоны​ России.

В 2023 году в марафоне участвовали более 600 человек из трёх стран и 120 городов и населенных пунктов​ РФ. Спортсмены разыграли медали в забегах на 34 км, 17 км,​ 11 км, 2,5 км.

В самой главной и сложной лыжной дистанции два лыжника из Пермского края вошли в число призёров. Олег Петров из клуба «Вита» стал вторым, а представляющий клуб «Уралхим» Евгений Овчинников из Карагая третьим.

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