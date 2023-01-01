Пермский краевой суд обязал администрацию Кудымкара отремонтировать улицу Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд обязал администрацию Кудымкара привести в нормативное состояние ул. Набережную в городе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В мае прошлого года прокуратура выявила множество дефектов на данной дороге. Для устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации Кудымкара было вынесено представление, однако мэр его проигнорировал. Тогда надзорное ведомство обратилось в Кудымкарский городской суд с требованиями признать бездействие администрации незаконным и обязать привести дорогу в нормативное состояние. Однако суд встал на сторону муниципалитета: судья посчитал, что спорная дорога включена в перечень проездов в зонах жилой застройки и оснований для возложения на административного ответчика обязанности по включению данной дороги в Реестр муниципального имущества нет.

Так дело попало в краевой суд, который отменил решение районного суда и удовлетворил требование прокуратуры. В решении сказано, что спорная дорога находится в ведении городского округа и перевод указанного участка в статус проезда не освобождает власти от обязанности его содержания.

Администрации Кудымкара до 1 сентября 2023 года необходимо привести дорогу в порядок, установить стационарное электрическое освещение и обустроить тротуары.

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