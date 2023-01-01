По программе «Медицинские кадры Прикамья» 88 врачей получили выплаты до 2 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае чиновники обсудили вопросы поддержки медицинского персонала в регионе. Об этом сообщает ВЕТТА.

Сейчас в Прикамье действуют программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор», по которым медики получают выплаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, с 2022 года была запущена программа «Медицинские кадры Прикамья». Она предусматривает единовременные выплаты приезжающим работать в муниципалитеты с большой кадровой напряжённостью специалистам в размере от 1 до 2 млн руб. По данным краевого минздрава, единовременные компенсационные выплаты уже получили 88 медицинских работников.

На совещании губернатор Пермского края поручил министерству ускорить работу по принятию нормативных актов для новой выплаты фтизиатрам и психиатрам.

Также чиновники поддержали бесплатное предоставление земельных участков медработникам в населённых пунктах с числом жителей до 10 тыс. чел.





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