За сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 153 местных жителя Два человека скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 153 новых случая COVID-19. Среди заражённых 49 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 15 человек, 182 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых, помимо Перми, выявлено в Краснокамском и Александровском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 458 800. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9216 человек.

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