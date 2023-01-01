В Прикамье в 2022 году приставы арестовали 2 тысячи автомобилей Машины принадлежали должникам Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края в 2022 году арестовали 2 тыс. автомобилей общей стоимостью около 600 млн руб. Все транспортные средства принадлежали должникам. Большая часть подвергшихся аресту машин — иномарки. Об этом сообщили в региональном ГУФССП.

Около 500 единиц автотранспорта приставам пришлось разыскивать, так как должники пытались их спрятать.

Самые дорогостоящие автомобили, подвергшиеся аресту — LEXUS RX 350 стоимостью 6 млн руб. и MERCEDES-BENZ S 63 AMG 4MATIC — 5 млн руб.

Дороже всех с торгов была продана арестованная за долги владельца ТOYOTA LAND CRUISER PRADO — 990 тыс. руб.

Всего на реализацию в прошлом году передано 700 автомобилей на сумму 300 млн руб. В результате продажи 200 машин в счёт погашения долга перечислено порядка 50 млн руб. Ещё 130 машин на 55 млн руб. переданы взыскателям.

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