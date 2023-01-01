Благоустройством Перми займётся единое учреждение Оно будет создано путём слияния МКУ при районных администрациях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работающие при администрациях районов Перми и отвечающие за благоустройство восемь МКУ будут объединены в единое муниципальное казённое учреждение «Содержание объектов благоустройства». В администрации города уже подписано соответствующее постановление. Оно размещено на сайте мэрии.

В документе сказано, что целью деятельности нового учреждения будет уборка и ремонт автодорог местного значения, а также содержание парковок и объектов озеленения.

МКУ «Содержание объектов благоустройства» со штатом 73 человека будет подчиняться городскому департаменту дорог и благоустройства. Срок окончания реорганизации — до 1 июня 2023 года.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», слияние районных служб не коснётся центрального планировочного района Перми — содержание улиц здесь сейчас контролирует краевая дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта».

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что создание нового учреждения позволит напрямую контролировать состояние благоустройства на территории всего города, повысит качество планирования деятельности в сфере содержания дорог и благоустройства и эффективность использования финансовых ресурсов.

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