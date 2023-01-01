В Перми со 2 февраля изменится расписание автобусного маршрута №22 Новое расписание позволит сократить время ожидания автобусов Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

Со 2 февраля в Перми увеличится количество рейсов на автобусном маршруте №22 «Микрорайон Васильевка — Пермский военный институт». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Новое расписание позволит сократить время ожидания маршрута.

В ведомстве отметили, что в этом году продолжат работу по увеличению количества рейсов на городских маршрутах.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.