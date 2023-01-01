В Перми со 2 февраля изменится расписание автобусного маршрута №22

Новое расписание позволит сократить время ожидания автобусов

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автобус 2

  ООО «Волгабас Волжский»

Со 2 февраля в Перми увеличится количество рейсов на автобусном маршруте №22 «Микрорайон Васильевка — Пермский военный институт». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Новое расписание позволит сократить время ожидания маршрута.

В ведомстве отметили, что в этом году продолжат работу по увеличению количества рейсов на городских маршрутах.


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