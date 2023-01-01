В Перми полиция задержала разрисовавшего отремонтированные к юбилею дома граффитиста Вандала заставили публично извиниться за свой поступок Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми сотрудниками полиции задержан вандал, который аэрозольной краской разрисовал фасады зданий №74, 78, 80 на ул. Ленина. Эти дома были отремонтированы в 2022 году в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми.

На незаконных граффити стражам порядка пожаловались жители. Полицейские установили и задержали пермяка и ещё троих его приятелей. Выяснилось, что молодые люди гуляли в новогоднюю ночь в центре города, а один из них разрисовывыл краской из баллончика стены домов.

Как сообщает «Рифей», в отношении граффитиста составили административные протоколы, кроме того на камеру записали публичные извинения перед горожанами.

В полиции устанавливают другие «подвиги» горе-художника, чтобы привлечь его к ответственности за все проступки.

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