«Единая Россия» определила приоритеты партпроекта «Цифровая Россия» в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В Перми 31 января состоялось заседание регионального Общественного совета федерального проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия». На совете обсуждались вопросы приоритетных проектов в области цифровой трансформации Пермского края, развития IT-отрасли и реализации партпроекта в Прикамье, поддержке IT-специалистов, ликвидации цифрового неравенства в регионе, внедрении информационных технологий в образование, безопасность, строительство, ЖКХ и другие сферы

Заседание совета проводил координатор федерального партпроекта «Цифровая Россия», депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин. Во встрече участвовали заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам цифровизации, туризма и молодёжной политики Алексей Черников, министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских, региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Мотрич, представители крупнейших операторов связи в регионе, предприятий IT-индустрии.

О том, как партийный проект помогает регионам, рассказал Антон Немкин. Среди уже реализованных инициатив партии: налоговые льготы для российских IT-компаний, новые механизмы привлечения частных инвестиции в IT-проекты на уровне муниципалитетов, а также дополнительное финансирование на приоритетные цифровые проекты в регионах.

Особое внимание члены совета уделили вопросам партийного контроля за реализацией проектов, которые по предложению «Единой России» получили дополнительное финансирование из федерального бюджета. Например, речь идет о всероссийских курсах программирования для школьников «Код будущего».

«Наша приоритетная задача — дать каждому талантливому школьнику Пермского края возможность бесплатно изучать современные языки программирования, в том числе детям из малообеспеченных семей и детям-инвалидам. Мы не должны упустить ни одного таланта, для многих это может стать «путевкой в жизнь», — сказал Немкин.

Кроме этого, общественный совет поддержал предложение провести серию образовательных мероприятий по робототехнике и программированию для школьников из сельской местности. В том числе, «Цифровая долина Прикамья» и партпроект проведут КиберОлимпиаду, приуроченную к трехсотлетию Перми.

Партийный проект поддержит не только талантливых школьников, но и педагогов. «От мотивации и знаний учителей информатики зависит будущее тысяч талантливых детей, будущее экономики региона. А наша задача — создать им лучшие в стране условия для работы», — заявил Немкин. Формировать предложения по мерам поддержки учителей информатики и их переобучению будет рабочая группа на федеральной площадке партпроекта.

Второе важное направление — обеспечение связью отдалённых территорий. За счёт дополнительного финансирования к интернету можно подключить ещё 1800 населённых пунктов. По словам Антона Немкина, вместе с операторами связи нужно проанализировать все населённые пункты, определить те из них, которые, может быть, не вошли в программу.

Передавая слово зампредседателя правительства Пермского края Алексею Черникову, Антон Немкин предложил ему стать председателем Общественного совета партпроекта «Цифровая Россия» в Пермском крае. Алексей Черников принял это предложение, и отметил, что многие задачи, которые ставятся на федеральном уровне в области цифровизации, в Пермском крае выполняются с опережением.

Например, более чем в 10 раз выросло число зарегистрировавшихся в программе «Код будущего» ребят — с 300 до более чем 3 тыс. «Сейчас нужно более активно доводить информацию до целевой аудитории о том, что такая программа проводится. В том числе привлекать для этого минобразования, муниципалитеты, партийные структуры», — заметил зампредседателя правительства.

По словам Алексея Черникова, в последние годы органы власти в Пермском крае активно сотрудничают с компаниями IT-отрасли, и есть заметные результаты этого сотрудничества. В рамках партпроекта можно более активно налаживать связи с другими регионами, обмениваться опытом и внедрять лучшие практики.

Министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских рассказал о развитии системы доступа жителей к цифровым сервисам и связи.

Так, за 2022 год вырос уровень обеспеченности жителей населённых пунктов с числом жителей более 100 человек сотовой связью. В 2024 году планируется полностью обеспечить покрытие. Также идёт обеспечение связью проблемных участков дорог в регионе. В течение 2022 года было «закрыто» связью 65 км таких участков, в плане 2023 года — ещё 129 км.

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности цифровой инфраструктуры, переход на отечественное ПО и оборудование. Для этого ведётся работа по импортозамещению. Например, внедрен единый почтовый домен, на который постепенно переходят органы власти, бюджетные учреждения.

Активно развиваются отраслевые информационные системы, а также перевод государственных и муниципальных услуг в цифровой формат. На сегодняшний день 100% массовых социально значимых услуг (86) и региональных услуг (43) доступны онлайн. Есть и механизмы «обратной связи». На порталах «Госуслуги», «Управляем вместе», в Цифровом профиле можно фиксировать и анализировать все жалобы жителей.

Региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия» в Пермском крае Александр Мотрич рассказал об интересных решениях цифровизации в области ЖКХ, агробизнеса, а также в направлении импортозамещения.

Александр Мотрич также акцентировал внимание на необходимости широкого привлечения IT-компаниями студентов к решению практических задач. «У них есть прекрасные проекты, и многие компании готовы брать таких студентов, а если их проекты будут внедряться — поддерживать финансово и брать ребят на работу», — сказал Александр Мотрич.

Также, по словам регионального координатора партпроекта, для решения задачи возвращения и закрепления IT-специалистов, помимо упомянутых льгот и преференций, необходимо активно продвигать имидж Пермского края как региона, открытого и доброжелательного для работы и самореализации в сфере IT. Тем более, что край действительно таковым является.

Проект «Цифровая Россия» направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.

Данная тема нашла свое выражение в Народной программе «Единой России», где отражена роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан.

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