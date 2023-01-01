Максим Артамонов В Пермском крае из-за угрозы минирования эвакуировали девять школ Сообщение о взрывных устройствах оказалось ложным, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Спортивный комплекс школы №32

Утром 1 февраля в школы Ординского и Октябрьского муниципальных округов Пермского края поступили сообщения о взрывных устройствах. Учеников и сотрудников девяти школ в двух окгурах эвакуировали.

Первая информация была опубликована в сообществе «Подслушано | Орда | Округ» во «ВКонтакте». Пользователи рассказали об отмене занятий в школах и опубликовали скриншот сообщения: «Уважаемые дети и родители, сегодня учебный процесс приостановлен из-за учебных антитеррористических мероприятий». Очевидно, эта информация — из школьного чата.

Как рассказал изданию 59.ru начальник отдела по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа Валентин Коновалов, это не учебные антитеррористические мероприятия.

«По электронной почте в образовательные учреждения были направлены электронные письма с угрозой, что ваша школа будет взорвана», — пояснил Коновалов.

В краевом Минтербезе не смогли дать оперативный комментарий и посоветовали обратиться в администрацию губернатора: в ведомстве пока нет своей пресс-службы в связи с кадровыми перестановками.

Письма с угрозой взрыва получили четыре образовательных учреждения Ординского округа: средняя школа Орды, Ашапская средняя школа, Ашапская коррекционная школа и Карьевская средняя школа.

Также письма о минировании поступили в пять школ Октябрьского городского округа. Это Сарсинская, две Октябрьские школы, коррекционная и Русского-Сарса.

Учеников и сотрудников школ эвакуировали. Во время осмотра помещений никаких посторонних предметов не обнаружено не было. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, угрозы детям и работникам школ нет.

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