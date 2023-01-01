В Пермском крае растёт число заражений коронавирусом За сутки подтверждено 162 новых случая COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 162 новых случая COVID-19. Среди зараженных 55 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано 19 человек, 201 выздоровел, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Пермском и Лысьвенском округах.

Напомним, за 30 января в регионе заразились 128 местных жителей, а за 29 января — 89 человек.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 458 647. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 214 человек.





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