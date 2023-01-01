Елена Синица В Пермском крае в феврале пройдут крупные всероссийские соревнования Афишу на месяц представила глава минспорта Татьяна Чеснокова Поделиться Твитнуть

В среду, 1 февраля, состоялось заседание краевого правительства. В частности, на нём глава минспорта региона Татьяна Чеснокова рассказала, какие спортивные мероприятия пройдут в Прикамье в феврале 2023 года.

Так, первое мероприятие состоится 4 февраля. В этот день на стадионе «Гайва» пройдут Всероссийские физкультурные соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». По словам Чесноковой, ожидается около 350 участников.

Затем, 11 февраля, пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней примут участие все 43 муниципалитета региона. Мероприятие будет проходить на лыжных базах в муниципалитетах (конкретные базы на данный момент не называются), в Перми гонка стартует в СК «Пермские медведи» и на лыжной базе «Прикамье». В целом предполагается, что в соревнованиях примут участие свыше 10 тыс. человек.

Помимо этого, с 14 по 20 февраля в Перми проведут Кубок России по биатлону. На соревнования приедут участники из 20 регионов страны, говорит Татьяна Чеснокова. С 14 по 18 февраля в УДС «Молот» запланировано проведение первенства России по фигурному катанию. В нём примут участие 15 регионов страны, количество участников — около 150.

С 28 февраля по 2 марта в краевой столице пройдёт чемпионат России по самбо. В СК им. Сухарева соберутся участники из 80 регионов страны.





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