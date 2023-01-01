Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Муниципалитеты Пермского края получили бюджетные субсидии для лучших учреждений культуры Правительство поддержало 17 учреждений и 16 работников сферы культуры Поделиться Твитнуть

Марина Илюхина

Министерство культуры Пермского края

На заседании правительства Пермского края 1 февраля было утверждено постановление о предоставлении в 2023 году субсидии в размере 2 578 950 руб. 13 муниципалитетам для поощрения лучших учреждений и работников сферы культуры. Средства предоставляются в рамках национального проекта «Культура» и могут быть использованы на приобретение техники, мебели и оборудования, на текущий ремонт, а также для материального поощрения сотрудников учреждений.

С соответствующим докладом выступила заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина (министр Алла Платонова находится в отпуске).

В конкурсе на предоставление субсидий могут участвовать учреждения разных форматов: культурно-досуговые, библиотечные, музейные, но все они расположены в сёлах и малых городах.

В 2022 году было поддержано 15 учреждений и 20 работников культуры.

На 2023 год было подано 156 заявок, лучшими признаны 17 учреждений и 16 их сотрудников. На поощрение работников культуры планируется направить 894,74 тыс. руб., из них 850 тыс. предоставляет федеральный бюджет и 44,47 тыс. — региональный. На поощрение лучших учреждений культуры будет направлено 1 684,21 тыс. руб., из них 1,6 млн — из федерального бюджета и 84,21 тыс. — из регионального.

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