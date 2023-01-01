В феврале в Пермском крае ожидается умеренно тёплая и снежная погода С 10 по 15 февраля могут вернуться морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, февраль 2023 года в Пермском крае будет умеренно тёплым, со средней температурой воздуха в Перми -8 градусов. Это выше нормы. Об этом сообщает ВЕТТА.

При этом синоптики отмечают, что месяц будет существенно прохладнее, чем в прошлом году (тогда средняя температура воздуха составила -4,6 градуса).

Снега ожидается больше обычного в горной части края и на севере, около нормы осадков выпадет на юге.

Самыми тёплыми будут начало и конец месяца. Во второй декаде есть вероятность арктического вторжения. С 10 по 15 февраля могут вернуться морозы.

Также метеорологи ГИС-центра ПГНИУ подвели итоги января 2023 года. В первом месяце в Перми выпало минимальное за 11 лет количество осадков (60-80% от нормы). По температуре январь оказался немного теплее нормы на северо-западе края и немного холоднее на юге. Кроме того, в регионе побит 11-летний рекорд солнечных дней.

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