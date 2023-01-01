В Пермском крае из-за гриппа закрыли 165 классов и 88 групп в детсадах Всего за неделю заболели более 26 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю с 23 по 29 января в Прикамье зарегистрировано 26 215 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя предыдущей недели на 1,6%.

Чаще всего болеют взрослые (58,4%).

По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют вирусы гриппа В и свиного гриппа А(H1N1) 2009, а также возбудители негриппозной этиологии.

Образовательная деятельность приостановлена в 165 классах 63 школ и 88 группах 53 детских садов Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.