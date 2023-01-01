В Прикамье в 2022 году собрали рекордный урожай зерновых На 10% выросли объёмы производства мяса птицы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков доложил губернатору Пермского края Дмитрию Махонину о ключевых итогах отрасли 2022 года и планы на 2023 год.

«По ключевым направлениям отрасли мы достигли рекордных для Прикамья показателей, — отметил Носков. — Например, по зерновым собран максимальный за последние 10 лет урожай — более 440 тыс. тонн. Также рост объёмов производства молока превысил 5,1%, тогда как в среднем по России он составил порядка 3%».

Кроме того, по словам Носкова, на 10% (до 80 тыс. т) вырос объём производства мяса птицы.

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