В Пермском крае могут запретить охоту на горлиц Законопроект планируется рассмотреть в марте Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект, предлагающий исключить род птиц голубиных «горлицы» из перечня охотничьих ресурсов. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

Поясняется, что на сегодня промысловая охота на горлиц разрешена. При этом в 2022 году, по данным госмониторинга объектов животного мира, на территории Пермского края встречается вид горлицы, который внесен в Красную книгу России и Пермского края, а значит, охота на него должна быть запрещена.

Законопроект планируется рассмотреть в марте.





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