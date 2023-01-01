Максим Артамонов В прошлом году в Прикамье объём госзакупок вырос 29,6% Он составил более 76 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото с портала «Новый бизнес»

В 2022 году объём государственных закупок Пермского края составил 76,6 млрд руб. Это на 29,6% больше, чем в 2021 году. Объём муниципальных закупок оказался на уровне 55,2 млрд руб., что на 2,8% выше, чем годом раньше. Об этом рассказал министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин на Совете глав муниципалитетов.

По словам чиновника, в регионе сейчас работает порядка 1300 заказчиков.

«Теперь уже, после объединительных процессов в 43 муниципалитетах, они [подрядчики]заключили более 144 тыс. контрактов на сумму, превышающую 54 млрд рублей», — отметил чиновник.

Зарубин также пояснил, что в топ-5 по контрактации вошли Осинский, Чайковский, Бардымский, Суксунский округа, а также Пермь.

Слабые результаты оказались у Краснокамска, Александровска, Кочёвского и Горнозаводского округов.

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