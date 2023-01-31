Мэры Перми и Казани подписали соглашение о сотрудничестве между городами Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 31 января, в столице Татарстана пермский градоначальник Алексей Дёмкин и мэр Казани Ильсур Метшин подписали соглашение о сотрудничестве между городами. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми.

Казань — очень перспективный партнёр для Перми, отметил Дёмкин. Столица Татарстана уже принимала крупные международные форумы, такие как Всемирная летняя универсиада и матчи чемпионата мира по футболу, а Перми ещё предстоит провести международный форум «Россия — спортивная держава» и «Российскую студенческую весну».

«Поэтому опыт Казани будет очень полезен», — подчеркнул он.

Делегация Перми находится в эти дни с официальным визитом в Казани. Специалисты пермской мэрии посетили Казанский Кремль, экстрим-парк «Урам», Национальную библиотеку Республики Татарстан и парк «Чёрное озеро».





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