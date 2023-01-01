Максим Артамонов В Пермском крае депутатов-единороссов обяжут рассказывать о патриотизме школьникам и студентам Региональный минобр подготовит для таких встреч «содержательный контент» Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев. Скриншот видеотранслялции

На заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края 31 января секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев рассказал, что в рамках поручения президента России и губернатора Пермского края сейчас проводятся мероприятия «по подготовке усиления воспитательной работы в школах, вузах и ссузах».

«Кроме нас с вами детей наших воспитывать в том духе, в котором мы хотим, никто не будет. Кроме нас, родителей и школ. Дети у нас узнают информацию из пабликов, она, к сожалению, там односторонняя», — заявил депутат.

Он пояснил, что сейчас министерство образования и науки «готовит содержательный контент». Патриотическую воспитательную работу будут проводить чиновники из администрации губернатора, из минобра и минтербеза, а также представители военкоматов. Сам Григорьев выступил с предложением «о полном вовлечении в этот процесс депутатов всех уровней: муниципальных, депутатов Законодательного собрания». Какой именно контент будет предлагаться молодёжи, депутат не уточнил.

«Всем депутатам, кто избран от партии «Единая Россия», соответствующая установка мною как секретарём будет дана. Это будет их партийное поручение. Я прошу их использовать как ресурс, потому что им придётся общаться с детьми, отвечать на неудобные, может быть, вопросы. Но повторю, кроме нас этого никто не сделает»,— добавил Григорьев.

Планируется, что работа в учебных заведениях начнётся во второй половине февраля и «будет вестись на постоянной основе». До этого времени пермские единороссы должны составить список лидеров общественного мнения, которые будут заниматься вопросами патриотического воспитания.

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