За сутки от коронавируса скончались три жителя Прикамья
Подтверждено 128 новых случаев COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 128 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 46 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализированы 24 человека, трое пациентов скончались.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.
За сутки выздоровели 193 местных жителя.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 458 485. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9213 человек.
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