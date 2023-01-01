За сутки от коронавируса скончались три жителя Прикамья Подтверждено 128 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 128 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 46 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 24 человека, трое пациентов скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Краснокамском округе.

За сутки выздоровели 193 местных жителя.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 458 485. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9213 человек.

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