Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермский театр оперы и балета остался без технического директора
Зато с новым директором по общим вопросам
В руководстве Пермского театра оперы и балета произошли изменения. Начальник юридического отдела Данила Лобас, в прошлом – солист балетной труппы, занял должность директора по общим вопросам, которую незадолго до того оставил Дмитрий Пастухов.
В то же время, освободилась должность технического
директора, поскольку Сергей Телегин, который работал в этом качестве почти
четверть века, получил и принял новое предложение – он станет техническим
директором строящегося концертного комплекса «Сириус» в Сочи, где уже работает
в качестве программного директора бывший директор оркестра MusicAeterna Никита
Лебедев.
Замена Сергею Телегину в театре пока не найдена. Временно
обязанности технического директора исполняет заведующий
художественно-постановочной частью Олег Гулько.
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