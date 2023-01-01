Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета остался без технического директора Зато с новым директором по общим вопросам Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

В руководстве Пермского театра оперы и балета произошли изменения. Начальник юридического отдела Данила Лобас, в прошлом – солист балетной труппы, занял должность директора по общим вопросам, которую незадолго до того оставил Дмитрий Пастухов.

В то же время, освободилась должность технического директора, поскольку Сергей Телегин, который работал в этом качестве почти четверть века, получил и принял новое предложение – он станет техническим директором строящегося концертного комплекса «Сириус» в Сочи, где уже работает в качестве программного директора бывший директор оркестра MusicAeterna Никита Лебедев.

Замена Сергею Телегину в театре пока не найдена. Временно обязанности технического директора исполняет заведующий художественно-постановочной частью Олег Гулько.

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