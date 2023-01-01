Максим Артамонов Пермяк взыскал с бюджета России компенсацию за плохие условия содержания в колонии Мужчине выплатят 10 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Соликамский городской суд рассмотрел административное дело по иску осуждённого к ФСИН России, ГУФСИН России по Пермскому краю и транзитно-пересыльному пункту ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Осуждённый требовал компенсацию за ненадлежащие условия содержания. Об этом сообщили в пресс-службе Соликамского городского суда.

Как установил суд, осуждённый мужчина, инвалид I группы, не был обеспечен надлежащими жилищно-бытовыми и санитарными условиями на транзитно-пересыльном пункте ИК-1 с 5 июля 2014 года до 4 августа 2014 года и с 22 июня 2017 года до 26 июня 2017 года.

Осуждённый находился в камерах, которые не были оборудованы и приспособлены для содержания в них инвалида I группы, который по состоянию здоровья был значительно ограничен в движении и не мог самостоятельно пользоваться санузлом.

По решению Соликамского городского суда исковые требования осуждённого были частично удовлетворены. ФСИН выплатила ему компенсацию за нарушение условий содержания в размере 10 тыс. руб.

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