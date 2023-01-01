Команда филиала ПМУ взяла кубок краевой спартакиады Росхимпрофсоюза Поделиться Твитнуть

Торжественная церемония награждения победителей спартакиады Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза 2022 года прошла 28 января в Березниках. Золото соревнований завоевали спортсмены филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми.

Серебряным призёром спартакиады стала команда ПАО «Уралкалий» (Березники). Бронзовые награды поделили между собой спортсмены ПАО «Уралкалий» (Соликамск) и ООО «Уралкалий-Ремонт».

В комплексном зачёте команда филиала ПМУ стала победителем в четырёх из 12 видов соревнований. Среди них лыжные гонки, кросс, гиревой спорт и баскетбол. Вторые места спортсмены ПМУ завоевали в дартсе, футболе и волейболе. Грамотами за активное участие и высокие результаты в спартакиаде 2022 года были награждены сразу четыре сотрудника филиала ПМУ.

Дмитрий Исаев, председатель первичной профсоюзной организации филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в Перми:

— Наши спортсмены всегда очень ответственно подходят не только к рабочим обязанностям, но и к тренировкам, спортивным мероприятиям. Для них спартакиада — это стимул не расслабляться, постоянно совершенствоваться, улучшать показатели. На протяжении всего года они много готовятся, принимают активное участие в заводских соревнованиях и спартакиадах трудящихся разного уровня.





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