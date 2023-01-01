За последнюю неделю января в Прикамье на 5% вырос спрос на персонал Количество вакансий в отрасли услуг увеличилось на 17% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае спрос на персонал за последнюю неделю января вырос на 5%, об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Самую яркую динамику за данный период продемонстрировала отрасль «Услуги для населения»: количество вакансий в этой сфере выросло сразу на 17%. На 14% больше вакансий стало в отрасли «Энергетика», на 12% на предприятиях лесной промышленности и деревообработки, на 11% в компаниях из отраслей «Образовательные учреждения» и «Гостиницы, рестораны, общепит».

Падение спроса на новых сотрудников продемонстрировала отрасль «ЖКХ» (-12%).

Наиболее активными работодателями региона на конец января 2023 года являются компании из отраслей «IT, системная интеграция, интернет» и «Тяжелое машиностроение» (по 9% от общего количества вакансий), а также «Электроника, приборостроение» (8%).

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