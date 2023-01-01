Максим Артамонов В деревне Пермского края введён карантин по бешенству Соответствующий указ подписал губернатор Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В деревне Мазуевка Кишертского округа введён карантин по бешенству животных. Указ об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации.

Очаг бешенства находится в одном из подворий — в личном хозяйстве А.В. Кочерги. Указом губернатора собственнику запрещено на время карантина лечить больных животных, снимать с них шкуры и охотиться, а также пускать на территорию посторонних.

В самой деревне временно ограничено проведение «ярмарок, выставок (торгов) и прочих мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывозом».

Решение ввести карантин было принято после представления начальника региональной госветинспекции от 26 января. Документ будет действовать до отдельного распоряжения.

Деревня Мазуевка расположена в 40 км от Кунгура и входит в Усть-Кишертское сельское поселение. В деревне одна улица. По данным переписи на 2016 год, в Мазуевке живут 315 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.