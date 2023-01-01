Аренда маленьких квартир в Перми подорожала на 3,7% Количество предложений таких объектов выросло Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми ставки аренды на квартиры площадью до 32 кв. м по сравнению с январём 2022 года выросли на 3,7% и составили 13,7 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир», который провёл анализ этого сегмента рынка недвижимости по 70 городам России.

По данным издания, в 59 городах аренда подорожала, в 11 подешевела.

Наибольший рост арендных ставок произошёл в Махачкале (+26,6%). Наибольшее падение цен отмечено в Санкт-Петербурге (-11% за год).

Самая дорогая аренда «малюток» зафиксирована в Москве — 37,5 тыс. руб./мес., самая дешёвая — в Пензе — 8,8 тыс. руб.

В среднем по России квартира до 32 кв. м сдаётся за 15,1 тыс. руб., что на 7,8% дороже, чем год назад.

Как отмечает Павел Луценко, генеральный директор портала, с января прошлого года предложение таких объектов сильно выросло: «Отчасти из-за того, что застройщики в новостройках в последние годы увлеклись мелкой «нарезкой» квартир, и теперь они стали выходить на рынок аренды, отчасти из-за того, что частные инвесторы всё больше осознают, что сдача такой недвижимости в аренду приносит наибольшую выгоду».

По данным издания, общее предложение в этом сегменте выросло за год на 78%.

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