В Прикамье коронавирусом заболели ещё 89 человек Два местных жителя скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 29 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 4 человека, 57 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Пермском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 458 357. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9210 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.