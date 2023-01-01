В Прикамье коронавирусом заболели ещё 89 человек

Два местных жителя скончались

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 89 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 29 жителей в возрасте 60 лет и старше. 

Госпитализированы 4 человека, 57 выздоровели, двое скончались.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Пермском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 458 357. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9210 человек.  

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