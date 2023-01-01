В Пермском крае в 5 раз увечилось число выдворенных мигрантов Всего страну покинул 101 нелегал Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Судебные приставы Прикамья в 2022 году выдворили за пределы РФ 101 иностранного гражданина. По сравнению с предыдущим годом количество выдворенных нелегальных мигрантов увеличилось в 5 раз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Все мигранты (а это выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана) проживали на территории Пермского края без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.

В ГУФССП отметили, что добиться стабильного исполнения данной категории исполнительных производств удалось благодаря помощи национальных диаспор, которые по собственной инициативе оказывают помощь соотечественникам в приобретении проездных билетов.

В ведомстве также сообщили, что уже в 2023 году были выдворены незаконно находившиеся на территории Пермского края два гражданина Республики Куба. Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП сопроводили их до столичного аэропорта, откуда они благополучно вылетели на родину.

В соответствии с действующим законодательством, иностранным гражданам, выдворенным судебными приставами, в ближайшие пять лет доступ на территорию Российской Федерации будет закрыт. Если же нелегалы попытаются вернуться в нашу страну, им грозит уголовная ответственность.

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