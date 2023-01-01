Максим Артамонов В Перми на сообщение о задымлении в ТЦ «Айсберг» приехали восемь пожарных машин Вызов оказался ложным, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Утром 30 января в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о задымлении в магазине в цокольном этаже ТЦ «Айсберг».

Информация о происшествии стала известна в 08:55.

К месту вызова выехали 24 человек спасателей и восемь машин. Прибыв на место, пожарные установили, что признаков горения и задымления нет, а вызов ложный.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ) предусмотрен административный штраф от 1000 до 1500 руб.

Если ложное сообщение отправил человек до 16 лет, дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Родители нарушителя привлекаются к административной ответственности, которая подразумевает предупреждение и штраф. А подростки ставятся на учёт в подразделения по делам несовершеннолетних.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.