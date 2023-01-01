За минувшую неделю в Прикамье в ДТП погибли 8 человек Травмы получили 40 жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 23 по 29 января в Прикамье зарегистрировано 310 ДТП, в которых погибли 8 человек, ещё 40 получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Также за неделю было пресечено 12 тыс. нарушений. В их числе управление транспортным средством в состоянии опьянения (157 случаев), выезд на встречную полосу движения (248), не предоставление преимущества в движении пешеходам (595).

Кроме того, 187 водителей нарушили правила перевозки детей, 86 нарушений ПДД были допущены водителями автобусов.

Правила дорожного движения за неделю нарушили 1072 пешехода.

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