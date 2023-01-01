Андрей Стрельцов «Кама» на финише дважды обыграла «Магнитку» Поделиться Твитнуть

Завершился предварительный этап чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А» (зона «Восток»).

Пермский волейбольный клуб «Кама» на своей площадке в заключительном матче обыграл «Магнитку» из Магнитогорска​ со счётом 3:2. Накануне подопечные Владимира Викулова взяли верх над этим же соперником 3:0.

Теперь «Каме» предстоят игры за 9-16 места с командами из другой зоны предварительного этапа в четыре круга.

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