Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли белорусский «Гомель» Эта победа позволила пермской команде занять второе место в группе международного турнира Поделиться Твитнуть

Гандболисты «Пермских медведей» победой завершили выступление на первом этапе дивизиона «Восток» SEHA-лиги. Это гандбольный международный турнир, в котором участвуют российские и белорусские клубы.

Итог поединка, прошедшего в Перми, 32:22. Лучшими бомбардирами хозяев в матче шестого тура SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» стали Дмитрий Богданов и Дмитрий Калугин. У каждого из них по пять заброшенных мячей.





Благодаря этой победе, пермяки заняли второе место в турнирной таблице, уступив только именитым «чеховским собратьям». В плей-офф «медведи» выходят с более выгодной позиции.

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