Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» обыграли белорусский «Гомель»
Эта победа позволила пермской команде занять второе место в группе международного турнира
Поделиться
Твитнуть
Гандболисты «Пермских медведей» победой завершили выступление на первом этапе дивизиона «Восток» SEHA-лиги. Это гандбольный международный турнир, в котором участвуют российские и белорусские клубы.
Итог поединка, прошедшего в Перми, 32:22. Лучшими бомбардирами хозяев в матче шестого тура SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток» стали Дмитрий Богданов и Дмитрий Калугин. У каждого из них по пять заброшенных мячей.
Благодаря этой победе, пермяки заняли второе место в турнирной таблице, уступив только именитым «чеховским собратьям». В плей-офф «медведи» выходят с более выгодной позиции.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть