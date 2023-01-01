Максим Артамонов В Пермском крае ребёнок получил огожи при попытке растопить печь Во время происшествия он был дома один Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В селе Ашап Ординского муниципального округа ребёнок получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось 25 января, когда 12-летний подросток начал разжигать печь с помощью легко воспламеняющейся жидкости. В итоге он получил ожоги I-II степени — их площаь составила 11%.

По предварительным данным ведомства, причиной случившегося могло стать то, что ребёнок находился без присмотра взрослых.

В МЧС напоминают, что к подобным последствиям приводят стечение обстоятельств, постоянная занятость и отсутствие контроля со стороны взрослых. В ведомстве призывают хранить спички, зажигалки и ёмкости с горючими материалами в недоступном для детей месте.

Чтобы избежать трагедий, для розжига печей не нужно использовать бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Взрослым также следует рассказывать детям о правилах пожарной безопасности и самим соблюдать их, советуют в ведомстве.

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