Андрей Стрельцов «Кама» обыграла «Магнитку» Пермские волейболисты одержали сухую победу в первом матче Поделиться Твитнуть

Фото: ВК «Кама»

В эти выходные завершаются игры предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «А». Пермская «Кама» последний тур проводит дома, а соперником стала «Магнитка» из Магнитогорска.

В субботу состоялся первый из двух спаренных поединков. Подопечные Владимира Викулова одержали сухую победу со счётом 3-0.

Пока «Кама» занимает седьмое место в турнирной таблице. Завтра состоится повторная встреча команд.

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