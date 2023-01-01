Максим Артамонов В Пермском крае житель отсудил у «Водоканала» компенсацию за ржавую воду из крана Полгода семья была вынуждена покупать воду Поделиться Твитнуть

Фото: ВК Подслушано Александровск

По решению Кунгурского суда МУП «Водоканал» должен будет выплатить жителю села Берёзовка компенсацию морального вреда за ржавую воду из крана. Судебный иск к администрации Берёзовского муниципального округа и МУП «Водоканал» подал один из местных жителей. Об этом сообщает «Рифей».

В исковом заявлении он пояснил, что с июля по декабрь 2022 года в его квартиру подавалась холодная ржавая вода с запахом. Поскольку использовать такую воду в пищу и для мытья было нельзя, семья была вынуждена покупать воду.

Мужчина просил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда за некачественно оказанную услугу по воде в размере 200 тыс. руб. в пользу каждого члена семьи. В суде не уточняется, из скольких человек состоит семья.

В суде подтвердился факт несоответствия поставляемой воды требованиям СанПин, однако сумма компенсации была снижена до 3 тыс. руб. в пользу каждого члена семьи.

Также коммунальщикам назначен штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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