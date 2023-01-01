Максим Артамонов
В Пермском крае житель отсудил у «Водоканала» компенсацию за ржавую воду из крана
Полгода семья была вынуждена покупать воду
По решению Кунгурского суда МУП «Водоканал» должен будет выплатить жителю села Берёзовка компенсацию морального вреда за ржавую воду из крана. Судебный иск к администрации Берёзовского муниципального округа и МУП «Водоканал» подал один из местных жителей. Об этом сообщает «Рифей».
В исковом заявлении он пояснил, что с июля по декабрь 2022 года в его квартиру подавалась холодная ржавая вода с запахом. Поскольку использовать такую воду в пищу и для мытья было нельзя, семья была вынуждена покупать воду.
Мужчина просил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда за некачественно оказанную услугу по воде в размере 200 тыс. руб. в пользу каждого члена семьи. В суде не уточняется, из скольких человек состоит семья.
В суде подтвердился факт несоответствия поставляемой воды требованиям СанПин, однако сумма компенсации была снижена до 3 тыс. руб. в пользу каждого члена семьи.
Также коммунальщикам назначен штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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