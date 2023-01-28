Максим Артамонов
В Пермском крае в ДТП на дороге Полазна—Чусовой пострадали четыре человека
Авария произошла сегодня утром
На дороге из Полазны в Чусовой утром 28 января произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Инцидент случился на участке после посёлка Усть-Шалашная.
Как уточняет 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 09:15 на 38-м километре автодороги Полазна—Чусовой, когда водитель автомобиля Škoda Fabia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Polo.
В полиции сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
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