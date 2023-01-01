За сутки в Пермском крае произошло восемь пожаров Пострадал один человек Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МСЧ России по Пермскому краю, 27 января на территории региона было зарегистрировано восемь пожаров, из них: по два пожара на территории Перми и Пермского муниципального округа, по одному пожару на территории Чайковского, Лысьвенского городских округов, Бардымского и Октябрьского муниципальных округов.

Как отмечают в ведомстве, основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

На пожарах никто не погиб, но был травмирован один мужчина, который помог спастись жительнице дома на ул. Юрша в Перми. Он спас женщину и имущество в квартире до приезда пожарных.

Пожар на ул. Юрша произошёл днём 27 января на кухне в 4-комнатной квартире. До приезда пожарных подразделений сосед вывел жительницу на лестничную клетку. Впоследствии он сам обратился за помощью к медикам.

Предварительной причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.

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