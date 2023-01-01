Центр Перми стоит в 9-балльных пробках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса Яндекс.Карты, в Перми на 18 час. 30 мин. автомобильные пробки на дорогах в центре оценваются в 9 баллов. Согласно классификации, это означает, что «город стоит».

Заторы образовались на улицах Ленина, Попова, Пушкина, Комсомольский проспект, затруднено движение в районе Центрального рынка, на участках улиц Монастырской, Леонова, Героев Хасана, Куйбышева.

Водителей просят искать пути объезда или отложить поездку.

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