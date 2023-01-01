За сутки в Пермском крае подтверждено 80 новых случаев COVID-19
Один человек скончался
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 80 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 30 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализировано 29 человек, один пациент скончался, выздоровели 78 местных жителей.
Наибольшее число зараженных выявлено в Перми и Краснокамском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 987. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9 206 человек.
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