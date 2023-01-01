Жители Пермского края хранят на банковских счетах более 400 миллиардов рублей Это на 9% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как сообщили в отделении Пермь Банка России, по данным на 1 декабря прошлого года, сумма банковских вкладов, открытых жителями Пермского края, превысила 401 млрд руб. Это на 9% больше, чем год назад.

Основную часть средств на банковских счетах (94%) граждане предпочитают хранить в национальной валюте. Сумма вкладов в рублях в общем объёме сбережений пермяков увеличилась за год на 16%. На 45% уменьшился объём вкладов в иностранной валюте.

Максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в стране, составила на начало 2023 года 8,1%.

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