Максим Артамонов Александр Бастрыкин ждёт от пермских следователей доклад о гибели пациента в Чайковской больнице Две недели назад пенсионер выпал из окна медучреждения Поделиться Твитнуть

Фото: СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по случаю гибели пациента больницы в Чайковском — его тело было найдено в сугробе под окнами медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

Дочь погибшего мужчины написала заявление в СК РФ с просьбой взять под контроль проверку по факту смерти ее отца и возбудить уголовное дело. Доложить о ходе расследования главе ведомства должен руководитель регионального управления СКР.

Как правило, Александр Бастрыкин берёт на личный контроль расследование резонансных уголовных дел практически во всех российских регионах. Каким образом он всё успевает и как это вмешательство главы СК помогает расследованию и поимке преступников, в ведомстве не уточняют.

Сейчас следком по региону проводит проверку по факту гибели 77-летнего Алексея Васильева. Пенсионера госпитализировали 28 декабря 2022 года. Он жаловался на недомогание и одышку. Находясь в Чайковской городской больнице, пенсионер каждый день созванивался со своей дочерью Яной Стариковой, однако 8 января женщина не могла дозвониться до отца. В тот же день вечером Яне позвонили из больницы и сообщили, что пенсионер исчез. При этом верхняя одежда Васильева оставалась в гардероб, а температура воздуха в тот день была -20 градусов и ниже.

Через три дня, 11 января, тело мужчины обнаружили под окнами больницы возле приёмного покоя.





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