Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 27 января по 3 февраля Поделиться Твитнуть

Новая неделя принесёт в Пермь многочисленные выставки и концерты, а также лекцию об истории изучения женщин, «Золотую Маску в кино» и фестиваль современной молодёжной культуры в Кунгуре. Важным событием недели станет концерт ко дню рождения Пермского балета.

Пермский театр оперы и балета приглашает на Гала Пермского балета (6+) – концерт ко дню рождения труппы, в котором кроме пермских танцовщиков примут участие солисты балетной труппы Мариинского театра и Урал Балета.

Пермский театр оперы и балета, 2 февраля в 19:00

В программе концерта «Шаляпин. Hommage» (12+) – оперные фрагменты и камерные сочинения русских и зарубежных композиторов XIX–XX веков. Солисты: Наталья Кириллова (сопрано), Дарья Терещенко (меццо-сопрано), Анатолий Шлиман (тенор), Алексей Герасимов (баритон), Эдуард Морозов (баритон) и Александр Погудин (бас). Партия фортепиано: Кристина Басюл, Галина Знаменская и Жанна Исхакова.

Дом Смышляева, 3 февраля в 19:00

В концертной программе «Любовь неугасимая…» (6+) в сопровождении Оркестра русских народных инструментов выступит заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев (баритон). Прозвучат русские романсы, песни советской эстрады и оркестровая музыка российских композиторов.

Органный концертный зал, 29 января в 19:00

В Кунгуре пройдёт «Гравитация» (12+, от 14 лет) – мультикультурный молодёжный фестиваль для поклонников косплея, комиксов, аниме, кино, сериалов, компьютерных игр, молодых фотографов, музыкантов, стендаперов, фикрайтеров, каверденсеров и представителей популярных фэндомов. В программе: дефиле от участников, конкурс арта, stand up, конкурс Cover Dance, конкурс вокала, конкурс фикрайтеров, ярмарка, квиз «iQ батл», настольные игры и мастер-классы.

Кунгур, комплекс «Старая башня» (ул. Свердлова, 70), 29 января с 12:00

Дом народного творчества «Губерния»

В музее PERMM до 29 января проходят финальные дни показа зимних выставок. На этой неделе состоится вечерний финисаж с Наилей Аллахвердиевой (18+). Арт-директор музея проведёт экскурсию по трём выставкам – «Следуя (по) муравьиной тропе» (12+), «Это другое» (18+) и «Из глубины» (0+) – и расскажет о том, как собрались эти проекты, почему они важны для музея, существует ли пермская идентичность и в чём она воплощается, какие гипотезы собрали художники и кураторы, чтобы ответить на эти вопросы. Требуется предварительная регистрация на сайте музея.

Музей современного искусства PERMM, 28 января в 21:00

Также в музее PERMM можно увидеть мультимедийную инсталляцию Александра Бродского «Зима» (18+) из проекта «Населённый пункт: несколько эпизодов из жизни любимого города, рассказанные архитектором», которая изначально была создана для русского павильона X Венецианской биеннале архитектуры в 2006 году.

Музей современного искусства PERMM, до 31 марта

Никита Чунтомов

Кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ Дарья Вершинина проведёт лекцию об истории и перспективах развития истории женщин в России и за её пределами «Как и почему историки начали изучать женщин?» (18+). Когда и при каких обстоятельствах появилось такое направление исторических исследований, как история женщин? Можно ли изучать женщин отдельно от мужчин? Как история женщин меняет традиционные подходы и концепции в исторической науке? …И многое другое.

Центр городской культуры, 1 февраля в 19:00

В Перми открылась выставка Юрия Шикина «Трещины и дыры» (0+). Художник исследует город через детали, объединяя их в философские образы, создавая портрет, слепок родного городского пространства.

Галерея «Дом Боне», до 2 марта

фото: пресс-служба Дома Боне

В «Горьковке» пройдёт творческая встреча с Александром Старовойтовым (16+). Встреча приурочена к юбилею поэта, члена Союза писателей России, бывшего директора библиотеки.

Пермская краевая библиотека, 1 февраля в 13:00

Также в «Горьковке» можно увидеть несколько новых выставок: 31 января открывается выставка живописи Анны Вдовиной «Город с лицах» (12+), 1 февраля – выставки «195 лет со дня рождения Жюля Габриэля Верна» (16+), «Сергей Суханов. К 70-летию со дня рождения» (16+), книжная выставка «Начнём с десерта» (12+) и другие.

Пермская краевая библиотека

Дом народного творчества «Губерния» приглашает на выставку московского интерактивного музея «В тишине» (6+). Через игровую форму экскурсоводы познакомят посетителей с миром людей, живущих в тишине, тем самым объединяя два мира, две культуры – глухих и слышащих. В программе: интерактивная экскурсия (6+, от 7 лет) по четырём залам, войдя в которые каждый гость наденет шумозащитные наушники и в течение 60 минут будет пробовать говорить руками, слышать глазами, чувствовать музыку своим телом; мастер-класс «Угадай аромат» (6+, от 7 лет) и мастер-класс «Шоколадные конфеты» (0+, от 3 лет).

Пермский дом народного творчества «Губерния», до 13 марта

Выставка «Мечты большого города» (0+) – проект Пермского отделения Союза художников к 300-летию города. Это коллективный опыт, связанный цепью исторических и современных событий, пространство человеческих эмоций и умонастроений.

Центральный выставочный зал, до 18 февраля

В программе «Золотая Маска в кино» на этой неделе – «Старый дом» (16+), спектакль-посвящение Алексею Казанцеву, одному из основателей Центра драматургии и режиссуры. Именно в этом театре под руководством Казанцева начинал когда-то режиссёр спектакля Владимир Панков, теперь сам ставший его худруком. В главных ролях Елена Яковлева, Елена Шанина, Андрей Заводюк и другие.

«Синема Парк Кристалл», 29 января в 15:00

Пермская галерея приглашает на экскурсии для сборных групп, посвящённые истории искусства. 28 января в 13:00 пройдёт экскурсия «Портрет: фокус со сходством или зеркало времени. Портрет с тремя неизвестными (Неизвестный художник. Портрет молодого человека)» (16+). В этот же день в 15:30 состоится экскурсия «Искусство Западной Европы» (16+). Требуется предварительная регистрация.

Пермская художественная галерея, 28 января

Коллектив музыкантов Simple Music Ensemble приглашает на концертную программу сочинений современных композиторов Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса «Неоклассика. Лучшее» (12+). Зрители услышат живое исполнение хитов из популярных фильмов.

ДК им.Солдатова, 3 февраля в 19:00

На сцене Театра-Театра пройдёт Winter SpLit concert (16+) в исполнении артистов театра. В программе – звучавшие ранее каверы на хиты групп Muse, Nirvana, Blur, The Beatles, HIM, A-ha, Queen, а также новые треки – легендарные песни сэра Элтона Джона и известнейшие композиции американской альтернативной рок-группы Pixies. Сбор гостей и небольшой антракт украсит диджейский сет от Алексея Корсукова.

Театр-Театр, 29 января в 21:00

В Перми выступит вокальный ансамбль INTRADA (12+). В программе – древнерусские духовные песнопения и вокальные произведения американского постминималиста Дэвида Лэнга, в том числе прозвучит opus magnum Лэнга – кантата по мотивам андерсеновской «Девочки со спичками».

Частная филармония «Триумф», 27 января в 20:00

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