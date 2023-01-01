Максим Артамонов В Пермском крае власти выплатили участникам СВО и их семьям 700 млн рублей

Чиновники утверждают, что ведут адресную работу с каждой семьёй в регионе Поделиться Твитнуть

На единовременные выплаты участникам СВО, материальную помощь в случае ранения или гибели, а также на материальную помощь их детям выделено порядка 700 млн руб. Об этом сообщил министр социального развития Прикамья Павел Фокин во время доклада об основных результатах работы с семьями мобилизованных на спецоперацию.

Сейчас акцент делается на адресную работу с каждой семьей в координации со всеми ведомствами и муниципалитетами, пояснил чиновник.



В качестве приоритетных задач в этом направлении на 2023 год Павел Фокин выделил организацию работы Центров поддержки участников СВО и их семей.

Власти считают, что нужно развивать и налаживать работу подобных центров, а также делиться накопленным опытом с профильными ведомствами и организациями других субъектов РФ.









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