Максим Артамонов В Перми временно приостановлено пополнение транспортных карт в почтовых отделениях В Гортрансе советуют пермякам выбирать другие пункты пополнения Поделиться Твитнуть

В Перми по техническим причинам временно приостановлено пополнение и оформление транспортных карт в отделениях Почты России. Об этом сообщили в пресс-службе Гортранса.

Сейчас специалисты работают над устранением проблемы, а пермякам советуют выбирать другие пункты пополнения транспортных карт. Их адреса можно посмотреть на сайте Гортранса.



Также пополнить баланс транспортной карты или льготного проездного документа можно на сайтах edem.permkrai.ru, проездной59.рф/proezdnoy59.ru, в мобильном приложении «Транспортная карта Пермь» или при помощи сервисов «Сбербанк-онлайн» и банкоматов ПАО «Сбербанк».









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