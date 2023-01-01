Андрей Стрельцов «Молот» взял верх над «Торосом» Пермские хоккеисты сумели одолеть неудобного соперника с минимальным счётом Поделиться Твитнуть

Фото www.sport-express.ru

Очередной матч чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб провёл на своём льду. ​ Противостоял «молотобойцам» «Торос» из Нефтекамска — соперник, победы над которым даются пермякам с трудом.

На этот раз встреча завершилась успехом «Молота» — 3:2. ​ У хозяев шайбы забросили Егор Манин, Арсений Ерохин и Никита Кирьянов. ​

Следующий поединок пермская ледовая дружина проведёт 1 февраля, тоже дома, против ХК «Дизель» из Пензы.

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