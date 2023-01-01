Пермский следком изъял из полиции дело об избиении подростков у ТЦ «Леруа Мерлен» Массовая потасовка произошла 21 января Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По инициативе следователей СУ СКР по Пермскому краю из органов полиции изъят материал проверки о причинении из хулиганских побуждений побоев нескольким несовершеннолетним. Информация о ЧП уже несколько дней муссируется в интернете.

В пресс-службе следкома сообщили: предварительно установлено, что 21 января 2023 года в органы полиции поступили сигналы из медучреждений об обращении за медпомощью подростков с различными травмами. Сотрудниками МВД была организована проверка, в ходе которой установлены личности подростков, причинивших травмы несовершеннолетним возле торгового центра.

В настоящее время опрашиваются несовершеннолетние и их родители, изымаются и осматриваются видеозаписи с камер наружного наблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении потерпевших для установления тяжести вреда здоровью.

Ранее СМИ сообщили, что конфликт произошёл на парковке торгового центра возле «Леруа Мерлен». Толпа школьников избила двух сверстников, якобы пытаясь отобрать у них курительные устройства — поды.

Дело на контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

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