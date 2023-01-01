Максим Артамонов В Перми отремонтируют кровлю на здании бывшего доходного дома Алексеева Работы планируется выполнить в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия

В 2023 году власти обещают отремонтировать кровлю объекта культурного наследия «Доходный дом С.М. Алексеева», расположенного на ул. Сибирская,49. Об этом сообщили в краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Усадьба построена в конце XIX — начале XX веков и принадлежала пермскому мещанину Сафрону Михайловичу Алексееву. Она находилась за городской заставой, в Солдатской слободка. На участке, кроме двухэтажного деревянного дома, располагались кузницы.

Здание усадьбы было национализировано в 1918 году и использовалось как коммунальное жилье, а в 1994 году оно было передано в собственность ОАО «Городской парк им. Горького».

Местоположение объекта могло измениться в связи с расширением улицы Революции. Чиновники предлагали варианты перенести его ближе ко дворцу спорта «Орленок». Но этого делать не пришлось, потому что улицу сделали шире, сузив тротуар на противоположной сторон улицы Революции.

По некоторым данным, в это доме жил и занимался литературной деятельностью народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии наук БССР Константин Мицкевич (Якуб Колас).

Также в этом доме в квартире № 10 жил Семён Клименко (Чекмарев Василий Степанович) (1873-1950) — член РСДРП с 1902 года, профессиональный революционер, который в августе 1917 года был направлен на Урал.

В 1919-1922 годах он возглавлял Пермский комитет профсоюза рабочих металлистов, в 1920-1921 годах — член президиума Пермского губернского совета профсоюзов и член Губернского совета народного хозяйства. Принимал участие в восстановлении уральских металлургических заводов и работал директором Чермозского, Воткинского, Пожевского и Полазнинского заводов.

В честь Клименко названа одна из улиц в центре Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.