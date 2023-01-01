Строительством дома на улице Белозёрской в Перми займётся «Стройуниверсал-Парма» Стоимость аренды земельного участка составит 2,9 млн рублей в год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги открытого аукциона на право аренды участка под строительство многоквартирного жилья по ул. Белозёрской, 30а в Перми.

Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, победителем стало ООО «Стройуниверсал-Парма». С компанией будет заключён договор аренды по начальной цене лота — 2,9 млн руб.

На участке площадью 3850 кв. м возможно строительство жилого дома высотой до 10 этажей. Срок аренды — 5 лет и 6 месяцев.

Победителю аукциона необходимо единовременно внести арендную плату за три года. Таким образом, в бюджет Перми поступит сразу 8,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.